Минчанин делал дома наркотики из лекарств

Все делал сам: от подделывания рецептов до реализации готового наркотика.

Начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Павел Чечетко:

- Две недели назад в поле зрения сотрудников Партизанского РУВД попал 30-летний минчанин, который большими партиями покупал в аптеке препарат, содержащий опасный психотроп эфедрин. В дальнейшем выяснилось, что этот молодой человек сам подделывал необходимые рецепты, покупал по ним лекарство, а потом у себя дома изготавливал из него наркотическое вещество первитин, которое в «своих» кругах называют «винт».

Попался изготовитель «зелья» как раз на выходе из аптеки в нашем районе с очередной покупкой — 48 упаковок эфедриносодержащего лекарственного средства общим весом 189 граммов. Задержанный даже не пытался оправдываться. Несколько лет назад он уже отсидел за аналогичное преступление два года, но, как видим, урок не пошел впрок.

За незаконный оборот наркотиков мужчине грозит до 13 лет, сообщает «НГ».