Милиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении в Солигорском районе

Накануне было совершено дерзкое разбойное нападение на 45-летнюю жительницу Солигорска.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Светлана Боровская. Она рассказала, что 21 июля около 19 часов в 2,5 км от деревни Новые Терушки Солигорского района преступники в масках завладели Br5 млн., 350 евро и $350, которые принадлежали жительнице Солигорска.

Злоумышленники тщательно спланировали преступление. Они перегородили автодорогу бревнами, вынудив жертву остановить автомобиль и выйти из салона. После чего напали на нее, под угрозой ножа отобрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Женщина помогала своему мужу, директору одного из районных унитарных предприятий, скупать у населения лесную ягоду с целью дальнейшей перепродажи за границу.

Сотрудники милиции проверили более сотни человек на предмет причастности к инциденту. Среди них оказался и 27-летний житель Солигорска, сын одной из заготовительниц ягод, проживающей в деревне Новые Терушки. Он уже был судим, употреблял наркотики. Кроме того, прекрасно владел информацией о том, чем занимается пострадавшая, какими денежными суммами располагает, а также о маршрутах ее передвижения.

После непродолжительного наблюдения за подозреваемым, в поле зрения оперативников попали двое его друзей-наркоманов. Все трое были задержаны по подозрению в совершении преступления и на первых же допросах дали признательные показания. В настоящее время двое заключены под стражу, третий (водитель автомашины) отпущен под подписку о невыезде.