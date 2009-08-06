Милиция оценила сон сторожа оптового рынка в Минске в Br50 миллионов

Со слов сторожа, когда со склада пропало пять тысяч бутылок спиртного, он спал.

Как отметила представитель УВД, вынести со склада почти 5 тысяч бутылок спиртного, из которых 3,5 тысячи водки, 80 бутылок бальзама и 1,2 тысячи бутылок коньяку – дело небыстрое, нелегкое и отнюдь не тихое. Понятно, что в карманах столько не вынесешь, а грузовая машина, которая, исходя из показаний сторожа, спускалась не иначе как с небес, вывозила товар не одну ночь.

По предварительным данным, крепкий сон, сопровождающийся полной глухотой, одолел сторожа примерно с 9 июля. Именно с этого дня продукция склада внезапно перестала интересовать оптовых покупателей.

При первичном осмотре места преступления ни замок, ни роллеты видимых повреждений не имели, а на момент прибытия следственно-оперативной группы вообще были закрыты. Да и заявление в милицию сторож сделал лишь по указанию владельцев похищенного спиртного.

В отношении пока неизвестного, но очевидно не лишенного хороших организаторских способностей вора РУВД Минского района возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 УК РБ, сообщила корреспонденту БЕЛТА сотрудник пресс-службы УВД Минской области Марина Эверсман.