Милиционеры подстрелили «Опель-Кадет» под Смолевичами

Табельное оружие применили сотрудники ГАИ для того, чтобы остановить пьяного лихача-автомобилиста в Смолевичском районе Минской области.

Об этом корреспонденту БелТА сообщили в управлении ГАИ МВД Беларуси.

Милиционеры произвели два предупредительных выстрела вверх и два прицельных по колесам автомобиля.

Автомобилем «Опель-Кадет» управлял 21-летний водитель. Он не подчинился неоднократным законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке. При преследовании водитель предупреждался о возможности использования табельного оружия, но никак на это не реагировал.

Он не давал себя обогнать, не соблюдал требования дорожных знаков, разметки и своими действиями создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан. На 17-м км автодороги Слобода-Новосады, после повреждения прицельными выстрелами двух задних колес автомобиля, водитель был задержан. В отношении него составлены 4 административных протокола