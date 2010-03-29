Милиционер выстрелил в пенсионера из-за парковки в Петербурге

В Петербурге сотрудник Приморского РУВД в ходе ссоры из-за парковки открыл стрельбу из травматического пистолета.

По полученным данным, 28 марта около половины шестого вечера в Лисьем носу во дворе дома 8/1 по улице Сестрорецкой из-за парковочного места поспорили два автомобилиста – начальник автохозяйства УВД по Приморскому району и пенсионер. В ходе ссоры милиционер достал травматический пистолет ИЖ-79-9Т и выстрелил несколько раз в воздух, а потом и в пожилого мужчину, который в качестве аргумента в споре за парковку использовал черенок от лопаты.

Пенсионер с огнестрельным ранением мягких тканей правого бедра, с ссадинами правой голени, в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи, направлен на амбулаторное лечение. По данному факту проводится служебная проверка, материалы дела направлены в прокуратуру района, пишет «Газета.Ru».