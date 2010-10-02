Милиционер из Рогачева застрелил девушку

Гомельская прокуратура предъявила обвинение милиционеру из Рогачева, подозреваемому в убийстве девушки.

Трагедия произошла в ночь на Купалье. По словам очевидцев, милиционеры, следившие за порядком на празднике, посадили к себе в машину трех местных девушек и отправились с ними в соседнюю деревню. По дороге одна из них и ее друг-участковый поссорились. Чтобы напугать знакомую, милиционер приставил к ее лбу табельный пистолет. Затем прогремел выстрел. Пострадавшую доставили в реанимацию, однако спасти девушку не удалось.

Николай Митрахович, заместитель начальника следственного отдела прокуратуры Гомельской области:

Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении умышленного лишения жизни другого человека из хулиганских побуждений, то есть по п.6 ч. 2 ст. см. 139 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.