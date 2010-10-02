Прямой эфир

Милиционер из Рогачева застрелил девушку

02 октября 2010 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Гомельская прокуратура предъявила обвинение милиционеру из Рогачева, подозреваемому в убийстве девушки.

Трагедия произошла в ночь на Купалье. По словам очевидцев, милиционеры, следившие за порядком на празднике, посадили к себе в машину трех местных девушек и отправились с ними в соседнюю деревню. По дороге одна из них и ее друг-участковый поссорились. Чтобы напугать знакомую, милиционер приставил к ее лбу табельный пистолет. Затем прогремел выстрел. Пострадавшую доставили в реанимацию, однако спасти девушку не удалось.

Николай Митрахович, заместитель начальника следственного отдела прокуратуры Гомельской области:
Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении умышленного лишения жизни другого человека из хулиганских побуждений, то есть по п.6 ч. 2 ст. см. 139 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
02 октября 2010 18:33

Власти США извинились за то, что заражали людей в Гватемале гонореей и сифилисом и делали над ними опыты

В Эквадоре — трехдневный траур в память по жертвам путча
02 октября 2010 18:31

В Эквадоре — трехдневный траур в память по жертвам путча

02 октября 2010 18:09

В Нидерландах произошло побоище между полицией и сквоттерами