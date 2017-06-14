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Микроавтобус врезался в скутер на трассе Минск-Гродно: два человека в больнице

14 июня 2017 14:05
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Новости Беларуси. В Гродненской области микроавтобус врезался в скутер. Супруги – водитель и пассажир – двухколесного транспорта доставлены в больницу, женщина в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус врезался в скутер на трассе Минск-Гродно: два человека в больнице-1

Это произошло на трассе Минск-Гродно. Груженый бус буквально подмял под себя мотороллер и протянул его несколько метров. От удара женщина вылетела с сиденья скутера и ударилась о лобовое стекло автомобиля. Жизнь ей спас шлем.

Откуда на пути микроавтобуса резко появился скутер, водитель авто сказать затрудняется. Проводится расследование дорожного инцидента.

# происшествия # Авария

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