Микроавтобус с белорусами попал в аварию под Смоленском: три человека погибли

Новости Беларуси. Жертвами ДТП в России стали наши соотечественники. Микроавтобус с белорусами столкнулся с фурой на трассе M1, в результате чего три человека погибли, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.