Микроавтобус и трактор столкнулись в Столбцовском районе: один человек погиб

По информации МЧС, в результате аварии погиб 45-летний пассажир трактора. Водитель этого транспортного средства не пострадал.

Новости Беларуси. 20 сентября вечером в Столбцовском районе микроавтобус столкнулся с трактором.

За рулем микроавтобуса находился 34-летний водитель. Он был извлечен из автомобиля и госпитализирован с травмами различной тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.