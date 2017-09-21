Микроавтобус и трактор столкнулись в Столбцовском районе: один человек погиб

Новости Беларуси. 20 сентября вечером в Столбцовском районе микроавтобус столкнулся с трактором.
По информации МЧС, в результате аварии погиб 45-летний пассажир трактора. Водитель этого транспортного средства не пострадал.
Новости Беларуси. 20 сентября вечером в Столбцовском районе микроавтобус столкнулся с трактором.
По информации МЧС, в результате аварии погиб 45-летний пассажир трактора. Водитель этого транспортного средства не пострадал.
За рулем микроавтобуса находился 34-летний водитель. Он был извлечен из автомобиля и госпитализирован с травмами различной тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
В начале сентября под Смоленском столкнулись два грузовика и микроавтобус: погибло пять белорусов – здесь подробнее.