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Микроавтобус и трактор столкнулись в Столбцовском районе: один человек погиб

21 сентября 2017 07:44
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Новости Беларуси. 20 сентября вечером в Столбцовском районе микроавтобус столкнулся с трактором.

По информации МЧС, в результате аварии погиб 45-летний пассажир трактора. Водитель этого транспортного средства не пострадал.

Микроавтобус и трактор столкнулись в Столбцовском районе: один человек погиб-1

За рулем микроавтобуса находился 34-летний водитель. Он был извлечен из автомобиля и госпитализирован с травмами различной тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

В начале сентября под Смоленском столкнулись два грузовика и микроавтобус: погибло пять белорусов – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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