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Михаэль Шумахер впал в кому после удара о камни на горнолыжном курорте

30 декабря 2013 15:23
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Новости Франции. Врачи продолжают бороться за жизнь легендарного экс-пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера. Автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах. Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль.

Сабина Кем, менеджер гонщика:
Михаэль ударился головой во время катания на горных лыжах во Французских Альпах. Он был доставлен в госпиталь и получил квалифицированную врачебную помощь. Мы просим понимания того, что не можем предоставлять информацию о его здоровье непрерывно. Михаэль был в шлеме. Никто больше не был вовлечен в инцидент.

Гонщику диагностировали кровоизлияние в мозг, была проведена нейрохирургическая операция. Сейчас Шумахер находится в коме, его состояние оценивается как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В клинике находятся жена гонщика Коринна и дети Джина-Мария и Мик. Медики отказываются давать прогнозы о состоянии 44-летнего спортсмена больше чем на час.

Жан-Франсуа Пайен, глава службы реанимации:
При поступлении Шумахер находился в состоянии комы, ему была проведена операция с целью снизить внутричерепное давление. При сканировании были выявлены многочисленные гематомы, сотрясение мозга, а также констатировано кровоизлияние в мозг.

# происшествия # Несчастный случай

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