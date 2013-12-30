Михаэль Шумахер впал в кому после удара о камни на горнолыжном курорте

Новости Франции. Врачи продолжают бороться за жизнь легендарного экс-пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера. Автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах. Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль.

Сабина Кем, менеджер гонщика:

Михаэль ударился головой во время катания на горных лыжах во Французских Альпах. Он был доставлен в госпиталь и получил квалифицированную врачебную помощь. Мы просим понимания того, что не можем предоставлять информацию о его здоровье непрерывно. Михаэль был в шлеме. Никто больше не был вовлечен в инцидент.

Гонщику диагностировали кровоизлияние в мозг, была проведена нейрохирургическая операция. Сейчас Шумахер находится в коме, его состояние оценивается как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В клинике находятся жена гонщика Коринна и дети Джина-Мария и Мик. Медики отказываются давать прогнозы о состоянии 44-летнего спортсмена больше чем на час.



Жан-Франсуа Пайен, глава службы реанимации:

При поступлении Шумахер находился в состоянии комы, ему была проведена операция с целью снизить внутричерепное давление. При сканировании были выявлены многочисленные гематомы, сотрясение мозга, а также констатировано кровоизлияние в мозг.