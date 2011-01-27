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МИД рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в Каир до полной нормализации обстановки

27 января 2011 12:53
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В Египте продолжаются протесты и массовые беспорядки.

В числе пострадавших наших соотечественников нет, курортные города не были затронуты народными волнениями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако ситуация далека от спокойной.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Мы убеждены, что уличные столкновения и насилие — это плохой путь решения социальных и общественных проблем. Мы призываем стороны к решению имеющихся вопросов исключительно мирным путем в русле международно-правовых норм за столом переговоров.

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