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МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд

22 октября 2011 13:45
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В этой стране в связи с наводнением объявлено чрезвычайное положение. Удару стихии подверглись также отдельные районы Королевства Камбоджа и Вьетнама.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует белорусам проявлять предельную осторожность при посещении этих регионов.

Бангкок, столица Тайланда, и вовсе уходит под воду. Уже затоплены окраины многомиллионного мегаполиса, в том числе популярные у туристов районы с храмовыми комплексами. Власти Таиланда призвали жителей столицы быть готовыми к новой волне поводка.

Стихия будет бушевать еще около двух месяцев. Ее жертвами уже стали выше 300 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-1

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-3

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-5

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-7

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-9

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-11

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-13

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-15

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-17

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-19

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-21

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд-23

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт # Белоруссия

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