МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд

В этой стране в связи с наводнением объявлено чрезвычайное положение. Удару стихии подверглись также отдельные районы Королевства Камбоджа и Вьетнама.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует белорусам проявлять предельную осторожность при посещении этих регионов.

Бангкок, столица Тайланда, и вовсе уходит под воду. Уже затоплены окраины многомиллионного мегаполиса, в том числе популярные у туристов районы с храмовыми комплексами. Власти Таиланда призвали жителей столицы быть готовыми к новой волне поводка.

Стихия будет бушевать еще около двух месяцев. Ее жертвами уже стали выше 300 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».