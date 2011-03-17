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МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Японию до нормализации обстановки

17 марта 2011 12:41
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Диппредставительство в Токио работает в обычном режиме и держит связь с 75 нашими соотечественниками.

Мощное землетрясение зафиксировано у восточного побережья Японии. В этот раз эпицентр находился в 500 километрах от Токио. О пострадавших пока не сообщается. Также подземные толчки были зафиксированы в Амурской области России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусские специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации после разрушительного землетрясения и цунами. 

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларуси:
Учитывая высокий уровень неопределенности развития событий, МИД рекомендует белорусским гражданам, находящимся в префектурах Мияги, Фукусима и Иватэ, переехать в южные районы страны или покинуть Японию регулярными рейсами.

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

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