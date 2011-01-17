МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Тунис без крайней необходимости

Дипломаты установили контакт с нашими соотечественниками, которые живут и работают в этой стране.

Кроме того, ближайшее к Тунису посольство Беларуси в Ливии находится в постоянном контакте с российскими консульскими службами. Они готовы оказать нашим гражданам оперативную помощь в случае необходимости.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В настоящее время белорусские дипломаты уже установили связь с некоторыми гражданами и продолжают искать контакт с другими белорусами, которые могут там находиться. Мы также запросили информацию у Министерства спорта и туризма о белорусских туристах, которые могут там быть, для того, чтобы оказать им содействие в случае необходимости. Надеемся, что ситуация в Тунисе в скором времени нормализуется.

Тем временем, в Тунисе беспорядки не утихают. В некоторых районах периодически слышны перестрелки. И хотя улицы патрулируют военные, многие кварталы так и не удалось взять под контроль. Очевидцы сообщают о новых случаях мародерства. Чтобы хоть как-то защититься от грабителей, жители собирают отряды народной дружины.

В ряде регионов население испытывает нехватку продовольствия. Чтобы стабилизировать ситуацию в стране, политические силы пытаются сформировать коалиционное правительство. Сегодня, как ожидается, премьер-министр Туниса объявит его состав, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».