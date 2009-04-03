Между Камбоджей и Таиландом начались боевые действия

Стороны обмениваются артиллерийскими ударами, ведется обстрел из автоматов. Двое камбоджийских солдат погибли, трое военнослужащих Таиланда получили ранения.Конфликт разгорелся из-за принадлежности почитаемого с обеих сторон храма Преах Вихеар. По заявке Пномпеня этот индуистский храм 11 века был внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО в качестве камбоджийского объекта. Таиланд с этим решением не согласился, поскольку в районе, где расположено это культовое сооружение, не произвели демаркацию границы.