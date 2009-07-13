Метание свадебного букета привело к крушению самолёта

Летательный аппарат упал на общежитие, где собрались около 50 человек.

Произошел инцидент неподалеку от итальянского города Ливорно, расположенного в регионе Тоскана. Молодожены решили разнообразить традиционный свадебный ритуал – бросание свадебного букета незамужним гостям – и арендовали сверхлегкий самолет с пилотом и пассажиром, который и должен был отправить свадебный букет в собравшуюся толпу.

Причем когда самолет пролетал над рестораном, 44-летний Изидоро Пенсьери, действительно, бросил букет, однако весьма неудачно, поскольку цветы попали в двигатель, в результате чего он загорелся. 60-летний летчик Лучано Наннелли, потеряв контроль над самолетом, спикировал на общежитие, где уже собрались около 50 человек.

К счастью, никто из гостей не пострадал; Только метатель букета получил серьезные повреждения (черепно-мозговую травму и перелом обеих ног). Таким образом, свадьба была испорчена, и на праздничный ужин никто не остался, передают информагентства.