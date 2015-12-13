Месяц со дня терактов: 13 декабря парижане почтят память жертв на площади Республики

Новости Франции. Ровно месяц прошел со дня терактов во французской столице. Вечером парижане почтут память жертв трагедии. Памятное мероприятие пройдет на площади Республики.

Серия скоординированных атак произошла 13 ноября. Тогда погибли более 130 человек, еще 350 получили ранения. По всей Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения. На государственных границах введен усиленный контроль. Сейчас правительство страны рассматривает вопрос о поправках к Конституции, которые позволят эффективнее бороться с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.