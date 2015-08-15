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Место взрыва в китайском Тяньцзине заражено цианидами

15 августа 2015 11:49
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Новости Китая. Место взрыва в китайском Тяньцзине заражено цианидами. Участок к востоку от эпицентра сейчас дезактивируют, территорию проливают перекисью водорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цианид натрия – это высокотоксичное соединение. Вдыхание его паров может привести к летальному исходу. О том, что на месте трагедии есть это вещество, накануне сообщало Министерство охраны окружающей среды КНР. Но до сих пор пока не ясно, о каком объёме идёт речь.

Между тем число жертв этой катастрофы увеличилось. Погибших уже 85. Спасательные работы в зоне ЧП продолжаются. Сегодня, спустя почти трое суток, был обнаружен ещё один выживший.

# происшествия # Взрыв

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