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Мешок с человеческими костями нашли в Рогачевском районе

02 июня 2017 16:56
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Новости Беларуси. Страшную находку обнаружили в деревне Хатовня Рогачевского района. Мешок с человеческими останками был найден во время проведения весенне-полевых работ на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали, что обнаруженные останки могут принадлежать мужчине 1959 года рождения.

Раньше здесь стоял дом. В нем жил мужчина с братом. Они часто ссорились.

Как полагает следствие, сельчанина мог убить родной брат.

Известно, что в 2001 году он уехал в Россию на заработки и бесследно исчез. Его старший брат скончался семь лет назад.

Несколько лет назад мы рассказывали о шокирующей находке в центре Минска.

На набережной Свислочи найдены надгробная плита и останки человека (подробности).

# происшествия # Убийство

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