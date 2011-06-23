«Мерседес» в Минске сотрудники ГАИ остановили выстрелами в колеса

Около половины второго ночи на МКАД инспекторы экипажа ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на проезжавший «Мерседес»: водитель на приличной скорости вел машину явно неуверенно, совершив несколько неоправданных маневров из стороны в сторону.

Догнав иномарку, инспекторы потребовали остановиться, однако лихой водитель, не обращая внимания, лишь надавил на газ. Далее преследование продолжалось уже с использованием проблесковых маячков и неоднократными призывами об остановке. Тем не менее, водитель «Мерседеса» не снижая скорости, продолжал движения, временами петляя по сторонам и создавая реальную аварийную угрозу.

Окончательно удостоверившись, что лихач не собирается останавливаться, экипаж принял решение об использовании оружия. Два предупредительных выстрела в воздух не повлияли на поведение нарушителя, пришлось стрелять по колесам. Лишь два прицельных выстрела в заднее левое колесо «Мерседеса» заставили водителя снизить скорость и остановиться, сообщает www.ctv.by.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Задержанным оказался 39-летний неработающий житель столицы. Он был пьян, впоследствии в его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя. Документов на вождение автомобиля у нарушителя не было уже давно: в его активе шесть административных правонарушений и уголовная судимость. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения он был приговорен к штрафу в размере 250 базовых величин, который, впрочем, так и не погасил.

Объясняя свое поведение, мужчина сказал, что поначалу просто не слышал требований сотрудников милиции, т.к. громко играла музыка. А затем заболела ног, из-за чего было тяжело нажимать на педаль тормоза…

Сейчас злоумышленник во второй раз привлечен к уголовной ответственности. С учетом предыдущих «заслуг» только штрафными санкциями дело вряд ли обойдется.