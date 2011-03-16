Мэр Минска Н. Ладутько: Мы уже передали соответствующие документы мэру Сендая и готовы оказать содействие

На пострадавшую от серии природных и техногенных катаклизмов Японию обрушилась новая напасть. В наиболее пострадавшем от бедствия регионе упала температура, выпал снег. Это сильно затруднило поисково-спасательные работы. И без того скромные шансы найти под завалами выживших резко уменьшились.

На этом фоне власти сообщили, что количество погибших и пропавших без вести в последние дни превысило уже 13 тысяч человек. Однако, по мнению экспертов, Японию вполне могут ждать еще более суровые времена. Это связано с опасениями относительно будущего аварийной АЭС Фукусима-1. Сегодня из-за возгорания на территории станции и резко возросшего уровня радиации на несколько часов пришлось эвакуировать весь ее персонал. Однако, сейчас работы по охлаждению пострадавших реакторов возобновлены. Воду к ним стали доставлять специальные вертолеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Власти Японии заявили, что предпринимают все усилия по удержанию ситуации под контролем. Наше диппредставительство — постоянно на связи с МИД Японии. На данный момент за консультациями в посольство Беларуси обратилось около 70 граждан Беларуси. Они оставили свои координаты и сообщили, что с ними все в порядке. Многие из них намерены в ближайшее время вернуться в Беларусь. Всем желающим посольство выдает визы прямо в момент обращения.

Рассматривают в Беларуси и возможность оказания помощи японским гражданам, в частности, городу-побратиму Минска — Сендаю.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы с народом Японии, мы с жителями городе Сендай — нашего города-побратима. Мы уже передали соответствующие документы мэру Сендая и готовы оказать и моральное, и материальное содействие в решении тех вопросов, которые возникли на этой территории. Мы всегда были вместе, тем более, в тяжёлую минуту мы должны быть вместе.

Белорусы выражают поддержку пострадавшим жителям Японии. Десятки минчан сегодня несли цветы и свечи в Сендайский сквер в центре столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он назван в честь японского города-побратима Минска. Здесь установлены часы, которые показывают сендайское время. И именно здесь в эти дни вспоминают жертв разрушительного землетрясения и цунами.

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