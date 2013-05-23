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Мэр Гомеля вместе с приятелями незаконно распределили между собой 24 квартиры в четырех жилых домах

23 мая 2013 11:16
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Новости Беларуси. Злоупотребление служебным положением. Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении председателя Гомельского горисполкома и ряда должностных лиц унитарного коммунального предприятия.

За сентябрь-октябрь 2011 года они незаконно распределили между собой 24 квартиры в четырех жилых домах. При этом стоимость квадратных метров была в разы ниже рыночной. Часть жилых помещений оформили на подставных лиц. Трое обвиняемых уже заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Всего материалы дела заняли 65 томов. Сегодня они переданы в Гомельскую областную прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Действия  обвиняемых квалифицированы по ч.2 и ч.3 ст.424 УК РБ «Злоупотребление властью и служебными полномочиями».
Всего в результате преступных действий обвиняемых бюджет недополучил свыше 3,8 миллиардов рублей. В ходе следствия все 24 квартиры возвращены государству.

 

# происшествия # Государственная политика в области жилищного строительства

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