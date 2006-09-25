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Мелиораторы Брестчины отводят паводковые воды на Полесье

25 сентября 2006 13:34
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Большое количество осадков, выпавших в августе - начале сентября, на Полесье стало причиной резкого подъема уровня грунтовых вод и подтопления значительной части сельхозугодий. Под угрозой - уборка картофеля и кукурузы.В районах, где выпало наибольшее число дождей, в экстренном порядке созданы аварийные бригады. Они отслеживают ситуацию на мелиоративных каналах, контролируют работу гидротехнических сооружений и отводят паводковые воды с полей и пастбищ. Наиболее сложная ситуация сейчас в Пинском, Ивановском и Дрогичинском районах.
# происшествия

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