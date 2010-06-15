Мексиканские наркоторговцы безжалостно расстреляли 15 полицейских

В мексиканском штате Мичоакан под огонь бандитов попала автоколонна из четырех автомобилей. 12 стражей порядка погибли, еще 13 получили ранения. А в приграничном с США городе Сьюдад-Хуарес преступники атаковали полицейский патруль. Трое правоохранителей были убиты, один ранен.Президент Мексики Филипе Кальдерон объявил войну наркоторговцам почти 4 года назад. Для борьбы с ними привлекли даже армию. Но пока серьезных результатов операции не принесли.