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Мексиканские наркоторговцы безжалостно расстреляли 15 полицейских

15 июня 2010 15:34
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В мексиканском штате Мичоакан под огонь бандитов попала автоколонна из четырех автомобилей. 12 стражей порядка погибли, еще 13 получили ранения. А в приграничном с США городе Сьюдад-Хуарес преступники атаковали полицейский патруль. Трое правоохранителей были убиты, один ранен.Президент Мексики Филипе Кальдерон объявил войну наркоторговцам почти 4 года назад. Для борьбы с ними привлекли даже армию. Но пока серьезных результатов операции не принесли.
# происшествия # Фотофакт

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