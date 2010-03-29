МЧС России опубликовало списки жертв и пострадавших в результате терактов в московском метро

Жертвами терактов в Москве стали более трех десятков человек. Много раненых. Их состояние тяжелое. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и медики. Частично перекрыто автомобильное движение в центре города.

Уже установлено, что теракт был совершен шахидками. Два взрыва прогремели сегодня утром на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры». МЧС России опубликовало списки жертв и пострадавших – 37 пассажиров погибли, 65 ранены. Восемь – в крайне тяжелом состоянии.

Юрий Лужков, мэр Москвы:

– Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ – здесь действовали две террористки-смертницы, они уже определены.

Владимир Маркин, официальный представитель следственного комитета при прокуратуре России:

– Оба взрыва произошли в вагонах поезда. Причем, если на «Лубянке» взрыв произошел в момент закрытия дверей, то на станции метро «Парк Культуры» взрыв произошел в момент, когда двери открывались. По предварительным данным, на станции «Лубянка» погибли более 20 человек, значительное количество человек получили ранения, они все направлены в госпитали и больницы Москвы. На станции «Парк Культуры» пострадало больше 15, погибли 12 человек. Это предварительные данные.

По факту взрывов в московском метро возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Сейчас специалисты изучают записи видеокамер метрополитена и выясняют, есть ли связь между взрывами. Милиция переведена на усиленный вариант несения службы. В связи с трагедией в Москве меры безопасности усилены и в метро Петербурга и Новосибирска. Пассажирам рекомендуют быть предельно внимательными к подозрительным предметам и людям.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования, слова сопереживания и поддержки Президенту России Дмитрию Медведеву, всем родным и близким погибших.

Наше диппредставительство в Москве уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы. В связи со взрывами в российской столице минская милиция усилила меры безопасности в метро. Для охраны выведены дополнительные силы, усилено патрулирование на пересадочных и конечных станциях подземки. Все остальные тоже взяты под особый контроль.

Также усилены наряды на крупных железнодорожных объектах страны. Большее количество сотрудников выделено и для сопровождения пассажирских поездов международного сообщения.