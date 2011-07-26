МЧС: предполагаемая причина взрыва на станции в Минске — нарушение правил техники безопасности

Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси на станции «Минских очистных вод». ЧП произошло утром 26 июля. Пострадавшие, а это четверо мужчины и одна женщина, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В 9 часов утра группа ремонтников только должна была приступить к работе, как вдруг они услышали сильный гром. Сразу стало понятно, что неладное произошло на насосной станции. Незамедлительно вызвали скорую и МЧС.

И медики, и спасатели прибыли в считанные минуты. Пятерых пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Им сейчас оказывают всю необходимую помощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Шишло, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Четверо находятся в ожоговом реанимации отделении, одна пациентка в нейрореанимации, состояние тяжелое. Делается все необходимое для данных пациентов, привлечены силы сотрудников кафедр.

На место аварии оперативно прибыли и другие службы. Уже известно, что ЧП на станции произошло в результате сильной вспышки газовоздушной смеси. Авария произошла на глубине 6 метров, а разрушения конструкции видны уже снаружи: выбиты решетки, от двери остались одни щепки, железную крышку отнесло на 15 метров.

Откуда на станции, которая, по сути, перекачивает воду взялся газ? Это выясняет следствие. Сегодня здесь должны были начаться ремонтные работы. К ним и шла подготовка. Другое дело, каким образом?

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Предполагаемая причина взрыва – нарушение правил техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Разобраться в деталях происшествия на место аварии выехало и руководство города. Что произошло: технологический сбой или халатность? Это ещё предстоит выяснить. Как не печально, но чаще всего именно производственная безалаберность — причина всех бед.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это технологическая ситуация, которая произошла, но это не смягчает меры ответственности и управленческого звена водоканала, структурных подразделений, которые обеспечивали производство работ на данной станции. И сегодня мы в очередной раз говорим о повышении ответственности руководителя, каждого жителя города за обеспечение технологической дисциплины. Мы должны быть ответственны за технологическую дисциплину, за порядок на производстве, за трудовую дисциплину. Это принципиально важно.

А вот руководство самой станции комментировать ситуацию пока отказалось. До выяснения всех обстоятельств.