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МЧС: очевидец сообщил об обрушении балкона на 3-м этаже общежития

14 августа 2015 10:42
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Новости Беларуси. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
13 августа в 11-23 лидские спасатели получили сообщение от очевидца об обрушении ограждения балкона на третьем этаже общежития на улице Притыцкого. Квартиросъемщик – 30-летний неработающий мужчина – в момент происшествия находился в комнате, не пострадал. Работниками предприятия, которому принадлежит общежитие, проводились фасадные отделочные работы, прилегающая территория была ограждена.

Причина обрушения устанавливается.

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В доме уже давно никто не проживает, потому и свидетелей преступления не нашлось. Даже сказать, когда точно исчезли старинные чугунные ограждения с причудливым рисунком, никто не может. Продолжение истории здесь

# происшествия # Обрушение дома

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