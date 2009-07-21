МЧС обнародовало версию трагедии на Слуцком мясокомбинате

В минувшую субботу из-за утечки аммиака здесь погиб человек, четверо получили отравления.

Как выяснилось, на предприятии был заблокирован аварийный выход. Если бы не это, персонал мог бы безопасно покинуть помещение и трагических последствий можно было бы избежать. Администрация завода, вероятно, пошла на такой шаг, чтобы бороться с хищениями мясных полуфабрикатов. Кроме того, специальной комиссии еще предстоит разобраться в правильности планировки предприятия. Дело в том, что цех, где и произошла авария, находился в коридоре, что не предусмотрено проектом. И вообще на мясокомбинате практически отсутствует проектная документация.