Прямой эфир

МЧС обнародовало версию трагедии на Слуцком мясокомбинате

21 июля 2009 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В минувшую субботу из-за утечки аммиака здесь погиб человек, четверо получили отравления.

Как выяснилось, на предприятии был заблокирован аварийный выход. Если бы не это,  персонал мог бы безопасно покинуть помещение и трагических последствий можно было бы избежать. Администрация завода, вероятно, пошла на такой шаг, чтобы бороться с хищениями мясных полуфабрикатов. Кроме того, специальной комиссии еще предстоит разобраться в правильности планировки предприятия. Дело в том, что цех, где и произошла авария,  находился в коридоре, что не предусмотрено проектом.  И вообще на мясокомбинате практически отсутствует проектная документация.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2009 17:00

МЧС Беларуси приостановило нефтепровод «Унеча-Вентспилс».

20 июля 2009 19:55

В Витебской области пятые сутки ищут 85-летнюю ягодницу

20 июля 2009 19:49

Преступники при помощи автогена похитили из банкомата более Br125 млн