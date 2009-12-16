МЧС Беларуси: За сутки произошел 41 пожар - в два раза больше, чем обычно

Двукратный рост количества пожаров в жилом секторе Беларуси произошел из-за наступивших морозов

За сутки произошел 41 пожар, что примерено в два раза больше, чем обычно. Погибли 11 человек. Причина гибели восьми из них - неосторожное обращение с огнем при курении.

При резком понижении температуры происходит рост числа пожаров в жилом секторе. Конечно, возникают риски при использовании печного отопления и электрообогревательных приборов, но основная причина гибели - это неосторожность при курении. Зачастую у людей при наступлении сильных морозов возникает соблазн не выходить на улицу, чтобы покурить, что они обычно делают.

Одним из наиболее эффективных средств раннего оповещения о возникшем возгорании является автономный пожарный извещатель, пишет БелТА.