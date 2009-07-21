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МЧС Беларуси приостановило нефтепровод «Унеча-Вентспилс».

21 июля 2009 17:00
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Его белорусский участок оказался в технически непригодном состоянии.

К такому выводу пришли немецкие специалисты. В прошлом году они обнаружили более трех тысяч дефектов. Владельцу магистрали — а это российский «Западтранснефтепродукт» выдано предписание: исправить неполадки до 17 июля. Однако рабочие не уложились в срок и отремонтировали трубопровод лишь на четверть. Из-за нерасторопности ремонтников с середины лета транзит нефтепродуктов временно прекращен.

Нефтепродуктопровод «Унеча-Вентспилс» печально известен. Только на белорусском участке масштабные утечки дизельного топлива происходили трижды.

# происшествия

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