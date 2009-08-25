МАЗ в Молодечненском районе переехал спавшего в соломе механизатора

ЧП произошло вчера в полдень на поле вблизи деревни Вязынка.

35-летний водитель СПК им. Я.Купалы, житель городского поселка Радошковичи, управляя автомашиной "МАЗ-555142", совершил наезд на спавшего в волке соломы 19-летнего помощника комбайнера, жителя деревни Граничи. Парень с переломами обеих ног был доставлен Молодечненскую районную больницу.



Неделю назад произошел подобный случай. Прямо в поле под колесами МАЗа погиб начальник участка СПК "Лоск", житель деревни Лоск Воложинского района Минской области. Труп мужчины был обнаружен только утром, когда продолжилась уборочная страда. Несчастный был задавлен перевозившей зерно машиной во время обеденного сна. Водитель огромного МАЗа попросту не заметил человека, спавшего под стогом соломы, передает БЕЛТА.