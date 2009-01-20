МАЗ с железным ломом врезался в троллейбус

Столкновение произошло сегодня в 6 утра на перекрестке Партизанского проспекта и улицы Ангарской. В результате ДТП пострадало 5 человек.

МАЗ, груженный железным ломом движется по Партизанскому проспекту с кольцевой автодороги. Троллейбус 60 маршрута выезжает на зеленый свет в сторону улицы Ангарской. Опытному водителю Владимиру Шарко до нужной остановки остается совсем немного. Но, вот новый поворот. Столкновение. И зимний поцелуй посреди столичного проспекта готов.

5 пострадавших – большинство из них пассажиры троллейбуса. Они садились на конечной останове, но не думали, что это мог быть последний маршрут. Многих спасло время – столкновение произошло в 6 утра и людей в троллейбусе было немного. По предварительной версии авария – вина водителя грузовика. Прямая или косвенная, еще предстоит решить.



Стандартная ситуация – из пункта А в пункт Б выехал автомобиль. Вот только не все доедут до места назначения. В этом году в республике в ДТП пострадали почти 300 человек. 66 погибли.

