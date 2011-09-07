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Матч ХК «Динамо-Минск» - «Локомотив» отменен

07 сентября 2011 13:36
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Информация об этом появилась на официальном сайте клуба ХК «Динамо-Минск». ХК «Динамо-Минск» выражает соболезнование родственникам погибших, скорбит со всеми любителями хоккея.
# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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