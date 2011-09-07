Матч ХК «Динамо-Минск» - «Локомотив» отменен

Самый молодой игрок команды - гражданин России, 1991 года рождения. Как сообщило МЧС, в результате авиакатастрофы самолета Як-42 в Ярославской области погибли 36 человек.
«Мне известно как минимум об одном выжившем хоккеисте», - поделился с Life News президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. По словам представителей МЧС, при крушении Як-42 разломился на две части: носовая рухнула в Волгу, а хвостовая осталась на суше. Обломки самолета уже обнаружили в 4 километрах от аэропорта Туношна. Эту информацию уже подтвердили Life News в МЧС Ярославской области.
Як-42 следовал из Ярославля в Минск, упал в 2 км от аэропорта и развалился на части, сообщают российские Интернет-ресурсы.
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