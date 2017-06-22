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Мать ушла на работу и оставила окна открытыми: 4-летний ребенок едва не выпал из окна 9 этажа

22 июня 2017 10:59
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Новости Беларуси. Пожарную лестницу развернули речицкие спасатели, чтобы помочь 4-летнему ребенку. Малыш ползал по подоконнику в квартире на 9-м этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дома он был совершено один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мать ушла на работу, оставив сына в квартире с открытыми окнами. Лишь чудом удалось избежать трагедии. Пока сотрудники милиции искали беспечную родительницу, спасатели разложили лестницу и поднялись в квартиру. К этому моменту, милиционер сумел через закрытую дверь привлечь внимание ребенка и тот спустился с подоконника.

Трагедией едва не обернулась беспечность взрослых в Молодечно.

Двухлетний мальчик, оставленный в комнате один, ударился о тумбу, на которой стоял телевизор. Устройство упало на ребенка (здесь подробнее). 

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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