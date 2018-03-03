Мать сказала тихо сидеть и не шевелиться. Спасатели нашли в задымленной квартире трёх запертых в шкафу детей

Новости Беларуси. В Минске утром 3 марта по номеру «101» сообщили о дыме, который шёл из квартиры на улице Казимировской. По сведениям МЧС Беларуси, спасателей впустил в квартиру её владелец. На кухне был обнаружен обгоревший диван. Хозяин и его жена рассказали, что они уже самостоятельно погасили пламя.

Фото: МЧС Беларуси

Поскольку поролон ещё тлел, спасатели помогли окончательно ликвидировать загорание. Помещение находилось в антисанитарном состоянии. В ходе осмотра были замечены детские вещи. Хозяева сообщили, что у них четверо детей, но сейчас они все у бабушки. Сотрудники МЧС услышали шум в детской, после чего обнаружили в закрытом шкафу 10-летнего и 3-летнего мальчиков, а также 6-летнюю девочку. Испуганные дети сидели в одном нижнем белье.

Фото: МЧС Беларуси