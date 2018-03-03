Мать сказала тихо сидеть и не шевелиться. Спасатели нашли в задымленной квартире трёх запертых в шкафу детей
Новости Беларуси. В Минске утром 3 марта по номеру «101» сообщили о дыме, который шёл из квартиры на улице Казимировской.
По сведениям МЧС Беларуси, спасателей впустил в квартиру её владелец. На кухне был обнаружен обгоревший диван. Хозяин и его жена рассказали, что они уже самостоятельно погасили пламя.
Поскольку поролон ещё тлел, спасатели помогли окончательно ликвидировать загорание. Помещение находилось в антисанитарном состоянии. В ходе осмотра были замечены детские вещи. Хозяева сообщили, что у них четверо детей, но сейчас они все у бабушки.
Сотрудники МЧС услышали шум в детской, после чего обнаружили в закрытом шкафу 10-летнего и 3-летнего мальчиков, а также 6-летнюю девочку. Испуганные дети сидели в одном нижнем белье.
Детей успокоили. Медработники осмотрели ребят и признали их состояние удовлетворительным. По словам малышей, в шкаф их посадила мать. Женщина сказала тихо сидеть и не шевелиться.
Выясняются причины действий родителей и обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина пожара.
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