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Мать сказала тихо сидеть и не шевелиться. Спасатели нашли в задымленной квартире трёх запертых в шкафу детей

03 марта 2018 15:28
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Новости Беларуси. В Минске утром 3 марта по номеру «101» сообщили о дыме, который шёл из квартиры на улице Казимировской.  

По сведениям МЧС Беларуси, спасателей впустил в квартиру её владелец. На кухне был обнаружен обгоревший диван. Хозяин и его жена рассказали, что они уже самостоятельно погасили пламя.  

Мать сказала тихо сидеть и не шевелиться. Спасатели нашли в задымленной квартире трёх запертых в шкафу детей-1

Фото: МЧС Беларуси  

Поскольку поролон ещё тлел, спасатели помогли окончательно ликвидировать загорание. Помещение находилось в антисанитарном состоянии. В ходе осмотра были замечены детские вещи. Хозяева сообщили, что у них четверо детей, но сейчас они все у бабушки.  

Сотрудники МЧС услышали шум в детской, после чего обнаружили в закрытом шкафу 10-летнего и 3-летнего мальчиков, а также 6-летнюю девочку. Испуганные дети сидели в одном нижнем белье.  

Мать сказала тихо сидеть и не шевелиться. Спасатели нашли в задымленной квартире трёх запертых в шкафу детей-4

Фото: МЧС Беларуси  

Детей успокоили. Медработники осмотрели ребят и признали их состояние удовлетворительным. По словам малышей, в шкаф их посадила мать. Женщина сказала тихо сидеть и не шевелиться.  

Выясняются причины действий родителей и обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина пожара.  

На днях в программе «Утро. Студия хорошего настроения» официальный представитель МЧС рассказал о мобильном приложении «МЧС: помощь рядом». Спасатели убеждены: дети должны знать, куда обращаться в чрезвычайных ситуациях. 

Зимой 2018 года 6-летняя девочка сообщила спасателям о прорыве трубы в котельной в Речице  – подробности здесь.  

# происшествия # МЧС Беларуси # Фотофакт

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