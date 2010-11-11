Мать двоих детей «кинула» троих мужчин на десятки миллионов рублей, чтобы отдать долг по кредитам в 9 банках Пинска

33-летняя пинчанка Татьяна имела задолженность по кредитам сразу в девяти пинских банках. Женщина взяла ссуды на себя и своего мужа для погашения долгов, образовавшихся вследствие неудачной поездки в Россию с белорусским трикотажем. Для их ликвидации Татьяне пришлось искать новые источники финансирования. Теперь уже среди частных лиц. Разместила в газете объявление «Возьму доллары под проценты», а тем, кто на него откликнулся, гарантировала баснословный доход.

Один из кредиторов одолжил женщине 5000 долларов под 25 процентов в месяц. С целью получить от него еще столько в первый же месяц заемщица из полученной ранее суммы выплатила ему первое вознаграждение – 1000 евро. Но из-за отказа в дополнительном кредитовании на связь больше не вышла, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Двое других потерпевших соблазнились предложением купить у нее отцовскую двухкомнатную благоустроенную квартиру. Цена в 20 тысяч долларов выглядела чрезвычайно заманчивой до прошлогоднего падения цен на недвижимость. Однако жилплощадь сначала требовалось приватизировать. Друзья тряхнули мошной и передали своей новой знакомой в счет будущего приобретения 29 миллионов рублей. И только в суде деловые партнеры узнали о том, что их заемщица – полный банкрот. Продать квартиру обвиняемая не могла, поскольку не являлась собственницей жилья, а возвращать полученные обманным путем деньги изначально не собиралась, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Вынесенный приговор – 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения малышом трехлетнего возраста.