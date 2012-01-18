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Массовые демонстрации в США. Неизвестные бросили дымовую шашку на территорию Белого дома

18 января 2012 16:37
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В момент ЧП президента Барака Обамы в здании не было. Личности злоумышленников пока не установлены.

В это время аналогичная акция под лозунгом «Захвати конгресс» проходила и у здания Капитолия. Более 100 участников движения устроили митинг перед правительственным учреждением. В итоге, задержаны, по меньшей мере, 6 человек.

Демонстранты выступают против влияния на политику крупных финансовых корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Захвати конгресс» прошла у здания Капитолия в Вашингтоне

# происшествия

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