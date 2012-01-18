Массовые демонстрации в США. Неизвестные бросили дымовую шашку на территорию Белого дома

В момент ЧП президента Барака Обамы в здании не было. Личности злоумышленников пока не установлены.



В это время аналогичная акция под лозунгом «Захвати конгресс» проходила и у здания Капитолия. Более 100 участников движения устроили митинг перед правительственным учреждением. В итоге, задержаны, по меньшей мере, 6 человек.



Демонстранты выступают против влияния на политику крупных финансовых корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Захвати конгресс» прошла у здания Капитолия в Вашингтоне