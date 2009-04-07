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Массовые беспорядки в Молдове: демонстранты дерутся с полицией и закидывают её бутылками и камнями

07 апреля 2009 13:36
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В ответ правоохранители применяют водометы. С обеих сторон есть пострадавшие. Ранения получили также случайные прохожие.

Всего на центральной площади Кишинева собрались более 10-ти тысяч человек. Они выступают против результатов воскресных парламентских выборов. Протестующие недовольны победой коммунистов и требуют отменить итоги голосования.

Небольшая группа демонстрантов сумела прорваться в резиденцию президента страны Владимира Воронина. Некоторые протестующие проникли в здание парламента. Они выбрасывают на улицу мебель и поджигают её. Отметим, генеральная прокуратура Молдовы считает акцию протеста незаконной. Против организаторов будут возбуждены уголовные дела.

# происшествия

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