Массовые беспорядки в Минске 19 декабря

Вечером 19 декабря, не дожидаясь объявления результатов, группы активистов оппозиции стали выстраиваться в колонну.

Автобус, который телами прикрывали активисты оппозиции, заинтересовал сотрудников милиции. По информации правоохранительных органов, транспортное средство было загружено орудиями уличной борьбы. Началась драка с милицией, в драке пострадали несколько сотрудников.

Аркадий Шевчук, врач-хирург Республиканского госпиталя МВД Республики Беларусь:

У одного из пострадавших – легкая черепно-мозговая травма, у второго имеется очень сильный ушиб правого предплечья. Третий получил травму правого коленного сустава и правого бедра. Все они сказали, что в толпе была давка. Началась драка. Какие-то жизненно важные органы не поражены.

Олег Пекарский, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Прибыли дополнительные силы и была приложена повторная попытка осуществить досмотр двух транспортных средств, в которых перемещались различного рода вещи. На тот момент мы не обладали достаточной информацией. Однако, имея опыт 2008 года, когда на праздновании Дня Независимости произошел взрыв, мы соответственно должны были отреагировать.

На требование предъявить данное транспортное средство молодые люди окружили кольцом эти автомобили и не дали возможности мирным путем осмотреть их. К сожалению, пришлось физически оттеснить данную группу людей от микроавтобуса. При этом нашим сотрудникам было оказано активное сопротивление. Трое сотрудников госпитализированы и находятся в госпитале МВД.

Было принято решение, не применяя специальных средств, оттеснить толпу и осмотреть данное транспортное средство. Это было осуществлено.

Информация о нахождении в данных микроавтобусах средств для нанесения телесных повреждений, различного рода инвентаря, газовых баллонов, которые могли осуществляться в качестве детонатора, и могли производиться взрывные устройства, подтвердилась. Они были обнаружены и в настоящее время создан материал, и проводится официальная проверка.

Владимир Некляев, оказавшийся в центре сопротивления, тоже не оказался без ссадин. Врачи ему оказали помощь. Ушибы не вызывали опасений.

Дмитрий Пиневич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Пациент поступил, мы диагностировали травмы лица, затылочной части головы. К счастью, ни компьютерная томография, ни другие исследования патологию не обнаружили. После обследования мы пациенту рекомендовали амбулаторное лечение. Но он отказался.

Спустя какое-то время Некляев сообщил своим соратникам, что скоро снова появится на площади. Но по версии сайта svobodaslova.by, история с Некляевым весьма подозрительная.

svobodaslova.by:

Когда отбивали микроавтобус, в драку влез Некляев. Если бы потом демонстранты не били стекла, а омон не стоял в сторонке, то можно было бы поверить Некляеву. Но сейчас все кажется каким-то жульничеством с его стороны (точнее, со стороны его штаба). Власть очевидным образом взяла тактику никого не трогать. Это ясно согласуется с тактикой власти на примирение с Западом. Поэтому нападать на Некляева, а потом спокойно смотреть как бьют стекла в Доме правительства — это как-то странно.

Так что с Некляевым все очень и очень темно. Появился он - непонятно как. Деньги взял - не пойми откуда (а денег у него было много, это признают все). Исчез с площади в самый ответственный момент.

Тем временем демонстранты двинулись в сторону Дома Правительства. План был изначально понятен, это подтверждает аудиозапись телефонных переговоров.

Николай Статкевич, кандидат в Президенты Беларуси:

Если власть не будет поддаваться этому давлению, ну что ж, будем стараться сами сделать новую власть.

Разбитые окна, сломанные двери, — вот только часть уличной демократии. Милиция до последнего сохраняла спокойствие, но когда события стали принимать угрожающий характер, вынуждена была оттеснить людей от Дома Правительства. Оппозиционеры стали расходиться.

TUT.BY:

Як паведаміў карэспандэнту TUT.BY кіраўнік штабу Някляева Андрэй Дзмітрыеў, такім чынам «Саннікаў і Статкевіч сапсавалі мірную акцыю пратэсту».

Пока лидеры оппозиции будут разбираться, кто кому испортил реноме, правоохранители задержали зачинщиков акции и намерены дать юридическую оценку произошедшему, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».