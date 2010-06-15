Массовые беспорядки в Кыргызстане: растет число жертв на юге страны

Обстановка в Кыргызстане остается напряженной. В стране не хватает продовольствия и медикаментов. В межэтнических столкновениях продолжают гибнуть люди. Временное правительство не справляется с ситуацией и просит помощи у других стран.

В городах Ош и Джалал-Абад горят магазины, жилые дома, на улицах бесчинствуют мародеры. Число жертв массовых беспорядков на юге Кыргызстана достигло уже 117 человек. Однако по неофициальным данным эта цифра может быть значительно выше. За помощью к медикам обратилось около полторы тысячи человек.

Новый виток конфликта вспыхнул между киргизами и узбеками. В ночь на 11 июня в Джалал-Абаде и Оше беспорядки начались с межэтнических грабежей и поджогов. По данным Красного Креста, десятки тысяч человек бегут из Кыргызстана в Узбекистан, спасаясь от насилия. Введен режим чрезвычайного положения. Убито 6 милиционеров, еще 17 ранено. В Бишкеке граждане сдают кровь для пострадавших. Военкоматами объявлена мобилизация. Сколько может быть призвано вновь в армию пока неизвестно.

Наталья Шевченко, жительница города Бишкек:

– У нас в столице очень мало милиционеров, все уехали на юг. Народ из-за этого очень сильно волнуется. В стране объявлена полнейшая мобилизация. В Джалал-Абаде ситуация накаляется и люди с уверенностью говорят, что те, кто шумят – не жители городов Ош и Джалал-Абад. На самом деле, все это сильно финансово подпитывается и от этого становится страшно. Народ в панике, он не выходит на улицы, все боятся выходить.

Местное телевидение передает информацию, что ситуация в Оше стабилизируется. Между тем в районах наиболее жесткого противостояния силовые структуры проводят зачистку мародеров. Задержаны 10 человек, которых собираются привлечь к уголовной ответственности, в том числе три женщины-снайпера.

Временное правительство Кыргызстана еще в субботу обратилось к президенту России с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. И хотя ввод миротворцев может ослабить дестабилизацию в стране, в то же самое время, он не всегда является стопроцентным решением проблемы, считают белорусские депутаты. И тому есть достаточно яркие примеры в Афганистане и Ираке.

Экстренные консультации ОДКБ по ситуации в Кыргызстане прошли в Москве. Говориться, что в совместном заявлении глав совбезов стран организации договора о коллективной безопасности содержаться конкретные предложения по пресечению противоправных действий. В то же самое время, о каких именно мерах идет речь не поясняется.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации:

– Принимаемые временным правительством Киргизии меры, оказались недостаточными для решения возникших проблем. Наведение порядка, предотвращение убийств и актов вандализма.

Свою обеспокоенность ситуацией и желание направить своих представителей в горячую точку выразили ОБСЕ, Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности, а также ООН.

Белорусский МИД накануне обратился ко всем участвующим в конфликте сторонам, остановить кровопролитие в Кыргызстане и мирными средствами, основанными на равноправном диалоге разрешить конфликтную ситуацию.

Евгений Горин, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.