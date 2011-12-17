Массовые беспорядки в Казахстане. В городе Жанаозен уволенные нефтяники подожгли здание городской администрации, гостиницу, офис нефтяной компании. Погибли 10 человек, более 80 ранены

Новости Казахстана, Жанаозен. А в Казахстане прибавилось работы у правоохранителей. Им пришлось утихомиривать дебоширов, устроивших массовые беспорядки в городе Жанаозен.

Накануне в день празднования Независимости страны бунтовщики подожгли здание городской администрации, гостиницу, офис нефтяной компании. Преступники занимались мародерством, грабили банкоматы. Задержаны порядка 70 дебоширов. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали 10 человек, более 80 ранены. В том числе полицейские.

В МВД Казахстана сообщили, что зачинщиками беспорядков стали бывшие работники местных нефтяных предприятий, уволенные ранее после продолжительной забастовки.

В городе введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.