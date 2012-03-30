Массовые беспорядки в Испании: в Барселоне сгорело кафе, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули

Испания приходит в себя после первой за два года всеобщей забастовки и массовых беспорядков. Недовольство протестующих вызвали жесткие меры бюджетной экономии. Организаторы акции протеста – профсоюзы и левые политические движения – заявили, что бастовали 80% трудящихся.

В ряде испанских городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок, присоединившимся к протестующим. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны.

Наиболее бурными были протесты в Барселоне. Протестующие поджигали мусорные баки, разбивали витрины и забрасывали камнями сотрудников спецназа. Дотла сгорело одно из кафе. Значительный ущерб причинен и другим зданиям.

Против демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.