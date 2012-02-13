Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы

Пожарные с трудом проезжали к объятым пламенем домам – улицы до сих пор перекрыты баррикадами из мусорных баков и автомобилей. Сотни человек пострадали, десятки – задержаны. Полиция обвиняет в погромах анархистов.

Беспорядки начались после разгона демонстрации, которая проходила перед зданием парламента накануне днем. Подогрело недовольство манифестантов также принятое этой ночью парламентом Греции кредитное соглашения с ЕС.

Это решение откроет Греции путь к кредиту в 130 миллиардов евро, но в обмен власти серьезно снизят социальные расходы, например, на оплату лекарств для госбольниц. Также урежут минимальную зарплату и уволят до 150 тысяч госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.