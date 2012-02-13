Прямой эфир

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы

13 февраля 2012 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пожарные с трудом проезжали к объятым пламенем домам – улицы до сих пор перекрыты баррикадами из мусорных баков и автомобилей. Сотни человек пострадали, десятки – задержаны. Полиция обвиняет в погромах анархистов.

Беспорядки начались после разгона демонстрации, которая проходила перед зданием парламента накануне днем. Подогрело недовольство манифестантов также принятое этой ночью парламентом Греции кредитное соглашения с ЕС.

Это решение откроет Греции путь к кредиту в 130 миллиардов евро, но в обмен власти серьезно снизят социальные расходы, например, на оплату лекарств для госбольниц. Также урежут минимальную зарплату и уволят до 150 тысяч госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-1

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-3

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-5

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-7

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-9

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-11

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-13

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-15

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-17

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-19

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-21

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-23

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-25

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-27

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-29

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-31

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-33

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-35

Массовые беспорядки в Греции: пострадали десятки зданий, разграблены магазины, взломаны банкоматы-37

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в общежитии в Логойском районе: что будет с жильцами разрушенного дома и кто за это ответит
12 февраля 2012 17:51

Взрыв в общежитии в Логойском районе: что будет с жильцами разрушенного дома и кто за это ответит

12 февраля 2012 13:41

За последние сутки в Беларуси произошло около 50 пожаров. Погибли 8 человек

11 февраля 2012 15:25

Вот она, фортуна! Невероятные случаи!