Массовые беспорядки и пожар в тюрьме на севере Гондураса. Погибли 20 человек

Новости Гондураса. Жертвами массовых беспорядков и последовавшего пожара в тюрьме на севере Гондураса стали около 20 человек. Инцидент произошел в городе Сан-Педро-Сула.

Охранники заведения практически оказались бессильны и ничего не могли сделать во время бунта. По их словам, беспорядки носили особо ожесточенный характер. Огонь едва не уничтожил целый тюремный блок, так как заключенные не пускали пожарных для тушения возгорания.

Месяц назад при пожаре в переполненной тюрьме города Комаягуа погибли около 360 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.