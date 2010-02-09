Массовое отравление в Якутске: более 150 человек госпитализированы

В стационарные лечебные учреждения города с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 154 человека, в том числе 111 детей.

Также отмечается рост обращений граждан с признаками кишечного отравления в лечебные учреждения. Станцией скорой медицинской помощи за сутки было обслужено 187 вызовов населения с признаками кишечной инфекции, в том числе у детей — 133, что значительно больше, чем в обычной ситуации, сообщает NEWSru.com .

Городским управлением здравоохранения принимаются меры по развертыванию дополнительных мест в больницах для приема больных, а также усиления противоэпидемического режима в лечебной сети. В частности, из рациона больничных, детских дошкольных и учебных учреждений исключена вся молочная продукция, включая произведенную за пределами Якутска.

Кроме того, из магазинов Якутска и близлежащих районов изъята вся кисломолочная продукция Якутского молокозавода, работа которого приостановлена на время проведения расследования.