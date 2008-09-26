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Массовое отравление учащихся Кобринского лицея

26 сентября 2008 17:36
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15 студентов с одинаковыми симптомами обратились за помощью в больницу.

Как оказалось, все отравились газом из перцового баллончика. Его сотрудники милиции обнаружили на крыше общежития образовательного учреждения. Виновника ЧП искать и вовсе не пришлось. Он явился с повинной. 

Такого в Кобринской больнице не припомнят. Целую ночь и утро сюда поступали пациенты с одинаковыми симптомами: жжение в глазах, тошнота, головокружение и рвота. Но еще большее удивление медиков вызвал адрес проживания больных - общежитие лицея. Всего за помощью обратились  15 учащихся. Всем им врачи поставили диагноз - отравление газом раздражающего действия.

Кто и зачем распылил перцовый газ в коридорах общежития? Ответ нашелся сразу. Хулиган  явился с повинной. Десятиклассник решил таким способом проверить действие баллончика. Павел просит не показывать лицо и не называть фамилию — видно стыдно. За неудачный тест виновнику инцидента грозит  выселение из общежития, постановка на учет и административное наказание. Жизнь общежития постепенно  возвращается в нормальное русло. Дирекция лицея надеется, что подобное ЧП не повторится.

# происшествия

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