Массовое отравление детей на болгарском курорте. Среди пострадавших – более 30 юных белорусов

Всё началось 8 июля, когда из кранов 4-звездочного отеля в болгарском курорте Китен пошла вода с ужасным запахом канализации. В начале администрация детского лагеря «Друзья» убеждала детей, что всё в порядке. Но уже через считанные часы стало ясно, что всё совсем не в порядке.

Николай Камышик, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Республике Болгария:

Питание детей было организовано по системе all-inclusive. Тем не менее, чистая питьевая вода отдыхающим детям и взрослым предоставлена не была. Руководители групп отметили, что в пятницу и в субботу водопроводная вода имела устойчивый неприятный запах. В субботу примерно в течение трех часов в отеле сливали водопроводную воду. В это же время отмечены первые случаи заболевания детей. На настоящее время ситуация находится под контролем.

Посольство находится в контакте с белорусскими гражданами.

Что за инфекция поразила несколько сотен детей из Украины, России и Беларуси официально не озвучено до сих пор. Результаты экспертизы будут известны во вторник. Но лечение болгарские специалисты всё же назначили.

Руководители детских групп:

Они давали Диган. Но он не лечит, а только снимает симптомы. У нас в группе отдыхает женщина-медик со своим ребенком. Она сказала, что это пить нельзя. Потому что, если ребенок выпивает это лекарства, уже через пару часов все симптомы возобновляется с новой силой.

От такого лечения уже через 12 часов российских детей начали отвозить в больницу. Белорусским же детям медицинскую помощь с самого начала оказывала сопровождающая группы - врач-терапевт. А в это время обеспокоеные матери не находили места за тысячи километров от своих детей. В болгарском курорте с ними даже не захотели говорить.

Лариса Парадня, врач, курирующий группу белорусских детей в Болгарии:

Сначала заболели маленькие дети, потом постарше, а теперь и взрослые. Отравилось 30 человек. Сейчас все здоровы, кроме шести человек. У них еще отмечаются остаточные явления отравления. Одни родитель предлагал эвакуировать детей. Но, так как есть не полностью выздоровевшие дети, дорога не реальна.

Геннадий Горбачев, заместитель директора туристической фирмы:

Компенсация затрат на медицинское обслуживание возможна. По результатам проверки анализов будет выявлено, кто виновен.

Заболевшие дети должны вернуться в Беларусь в конце этой недели. Полтора дня в автобусе после перенесённых злоключений - как ещё одно испытание.

Тем временем болгарский курорт продолжает как ни в чём не бывало принимать новых детей. Кстати, очередная группа юных белорусов должна была выехать в Китен в ближайшую среду.