Массовая гибель рыбы на реке Пина

Сообщение о море рыбы на реке Пина (Пинский район Брестской области) поступило от специалистов Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды сегодня утром в 9.10.Причины инцидента и количество погибшей рыбы сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Пинский район выехала также лабораторная служба Минприроды для взятия проб для анализа воды в реке Пина, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Пенязь.