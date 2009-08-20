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Массовая гибель рыбы на реке Пина

20 августа 2009 09:14
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Сообщение о море рыбы на реке Пина (Пинский район Брестской области) поступило от специалистов Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды сегодня утром в 9.10.Причины инцидента и количество погибшей рыбы сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Пинский район выехала также лабораторная служба Минприроды для взятия проб для анализа воды в реке Пина, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Пенязь.
# происшествия

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