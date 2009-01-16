Массовая демонстрация протеста в центре Литовской столицы

Около семи тысяч человек вышли к зданию парламента страны. Митингующие недовольны экономической политикой литовских властей в условиях финансового кризиса. Нищета и безработица, разрушение бизнеса, уничтожение культуры, печати и спорта – таковы были основные тезисы выступающих. Митингующие призвали правительство отказаться от утвержденных планов экономии, конкретно - против повышения налогов, стоимости государственных услуг и снижения заработной платы. Вскоре мирная демонстрация переросла в неконтролируемые беспорядки. Начались погромы и столкновения с полицией. Пострадали 13 человек.



Литва стала второй прибалтийской республикой, где вспыхнули беспорядки. Во вторник столкновениями и погромами завершился митинг в Риге. Люди тоже забрасывали камнями здание парламента, требуя его роспуска. Тогда пострадали более 50 человек. Мировой финансовый кризис особенно больно ударил по «молодым» членам Евросоюза. Они сделали ставку на развитие сферы услуг, а не на реальное производство. Теперь пожинают плоды в виде безработицы, обнищания населения, и как следствие массовых протестов. Специалисты прогнозируют, что ситуация в Прибалтике и в дальнейшем будет накаляться.

