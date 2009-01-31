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Массовая акция протеста произошла в центре Риги

31 января 2009 15:03
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Около тысячи человек приняли участие в митинге. Врачи, учителя, служащие бюджетных учреждений, полицейские недовольны экономической политикой латвийских властей в условиях финансового кризиса. Правоохранителям особенно плохо: 500 человек уволены, на 50 процентов урезаны доплаты по борьбе с организованной преступностью. На грани банкротства рыбная и молочная отрасли. Две тысячи хозяйств не могут расплатиться по кредитам Евросоюза. Участники акции протеста требуют отставки правительства, роспуска сейма и досрочных выборов.
# происшествия

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